Francia sciopero a Parigi | manifestanti bloccano un deposito di autobus
Un deposito di autobus alle porte di Parigi è stato bloccato da un gruppo di manifestanti all'alba di giovedì 18 settembre. I sindacati, infatti, hanno indetto una giornata di scioperi e proteste per denunciare i tagli al bilancio del governo. Le associazioni chiedono al nuovo primo ministro Sébastien Lecornu di abbandonare il progetto proposto dal suo predecessore Francois Bayrou, che include il congelamento delle prestazioni sociali e misure di austerità che, secondo molti, eroderanno ulteriormente il potere d'acquisto dei lavoratori a basso reddito e della classe media. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
18 settembre, sciopero generale in Francia! Si tratta di un'ulteriore tappa nella mobilitazione contro l'austerità e il macronismo. Come Potere al Popolo supportiamo le lavoratrici e i lavoratori francesi in lotta! #bloquonstout #macrondestitution - X Vai su X
Solidarietà della FLC CGIL per lo sciopero del 18 settembre in Francia Le organizzazioni sindacali che rappresentano in Francia la pubblica amministrazione, compreso il settore dell’istruzione: CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC e FA-FP han - facebook.com Vai su Facebook
Francia, sciopero a Parigi: manifestanti bloccano un deposito di autobus - (LaPresse) Un deposito di autobus alle porte di Parigi è stato bloccato da un gruppo di manifestanti all'alba di giovedì. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Francia, al via lo sciopero nazionale contro la manovra finanziaria: si temono scontri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, al via lo sciopero nazionale contro la manovra finanziaria: si temono scontri ... Riporta tg24.sky.it