Francia proteste in piazza per la Finanziaria | Siamo un milione oltre 181 fermi | Parigi guerriglia a Place de la Nation

La protesta contro i tagli della finanziaria 2026 del governo guidato dal nuovo premier Sebastien Lecornu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

francia proteste piazza finanziariaFRANCIA, PROTESTE IN PIAZZA CONTRO LA FINANZIARIA - Il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ha parlato a più riprese nei giorni scorsi della presenza di “centinaia di elementi radicali” nel ... Scrive opinione.it

francia proteste piazza finanziariaFrancia: Proteste di massa contro i tagli, oltre 50 arresti e sciopero generale - La Francia è scossa da un'ondata di proteste contro le politiche di austerity del governo. Segnala ilmetropolitano.it

