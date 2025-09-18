Francia proteste in piazza per la Finanziaria | Siamo un milione oltre 181 fermi | Parigi guerriglia a Place de la Nation
La protesta contro i tagli della finanziaria 2026 del governo guidato dal nuovo premier Sebastien Lecornu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: francia - proteste
Lo hanno urlato per anni. Ora è realtà: dalle proteste anti-Francia nasce lo Stato di Nuova Caledonia
Francia, Bayrou propone l’abolizione di due giorni festivi per ridurre il deficit, polemiche e proteste da sindacati e opposizioni: “Un attacco alla storia e ai lavoratori”
Francia, giornata di proteste "Blocchiamo tutto", in migliaia a sciopero generale contro genocidio a Gaza e crisi governo, 75 fermi - VIDEO
#Tg2000 - Nuova giornata di #proteste in #Francia, 250 #manifestazioni e oltre 50 #arresti #18settembre #Tv2000 #politica #sciopero #scuola #trasporti @tg2000it - X Vai su X
askanews. . Scuole e trasporti in tilt, cortei di massa: in #Francia scioperi e proteste contro il governo e le sue scelte di bilancio. Nelle immagini il caos a #Marsiglia già nelle prime ore della protesta e la manifestazione fuori da un liceo occupato a #Parigi - #Ma - facebook.com Vai su Facebook
FRANCIA, PROTESTE IN PIAZZA CONTRO LA FINANZIARIA; Francia in piazza contro la manovra, 'siamo un milione'; Francia, mezzo milione in piazza contro i tagli: un messaggio a Lecornu.
FRANCIA, PROTESTE IN PIAZZA CONTRO LA FINANZIARIA - Il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ha parlato a più riprese nei giorni scorsi della presenza di “centinaia di elementi radicali” nel ... Scrive opinione.it
Francia: Proteste di massa contro i tagli, oltre 50 arresti e sciopero generale - La Francia è scossa da un'ondata di proteste contro le politiche di austerity del governo. Segnala ilmetropolitano.it