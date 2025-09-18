Francia nel caos | manifestazioniscontri

14.27 Oltre 50 le persone già arrestate in Francia, dove sono in corso più di 250 manifestazioni contro i tagli alla spesa che il governo dovrebbe varare. Fumogeni tra la folla a Marsiglia. 80mila gli agenti schierati. Circa 900 mila persone in piazza affinché il Pm Lecornu riconsideri i tagli e agisca su salari, pensioni e servizi pubblici. Uno sciopero generale con ripercussioni su scuole e trasporti. La Manovra prevede una riduzione di 44 miliardi di euro. L'8 settembre la sfiducia che ha fatto cadere Bayrou. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: francia - caos

Sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos

Francia, furto di 600 metri di cavi: ferrovie nel caos

Svolta storica in Francia, Michele Kang prima donna presidente del Lione. Ma il club è nel caos

«Confusione e disarmonia. Guerra di tutti contro tutti. «Governo in caduta verticale, c’è un’atmosfera da anni Cinquanta». Caos in Francia. Il commento di Francesco Forlani, filosofo, residente a Parigi sul numero di Mondo Padano in edicola fino a giovedì 18 s - facebook.com Vai su Facebook

PODCAST | Droni russi sulla Polonia, 'rischio di guerra mondiale'. Caos in Francia, proteste e arresti nel giorno di Lecornu. #ANSA - X Vai su X

In Francia scioperi e proteste, subito caos e fumogeni a Marsiglia - Scuole e trasporti in tilt, cortei di massa: in Francia è atteso un giovedì di scioperi e proteste, per ... Segnala msn.com

Bloquons tout: caos anti-Macron in Francia, video/ Cosa succede: quasi 300 arresti e città in fiamme - I Bloquons tout gettano nel caos la Francia: quasi 300 arresti nella prima giornata di proteste anti- Scrive ilsussidiario.net