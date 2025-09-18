Francia lo sciopero generale contro il nuovo governo
Un altro giovedì nero in Francia, a una settimana esatta dalla manifestazione del movimento "blocchiamo tutto" che ha visto scontri e centinaia di arresti. Dall'alba già decine di fermi: numero destinato a crescere nelle prossime ore. Dall'hotel De Matignon, sede del governo francese, giunge un preciso allarme: "rischiamo blocchi, sabotaggi, gruppuscoli ultra violenti in azione e pronti a spaccare tutto", dice il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, mentre il premier incaricato Sébastien Lecornu sta ancora completando le consultazioni per comporre un nuovo esecutivo. Non sono, infatti, bastate le dimissioni di Bayrou per placare le sigle sindacali e la galassia della sinistra d'Oltralpe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
