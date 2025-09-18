Francia lacrimogeni anche a Lione contro i manifestanti
Lione, 18 set. (askanews) - Anche a Lione come già a Marsiglia la polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere una manifestazione nel giorno dello sciopero generale che sta bloccando la Francia contro le politiche di austerità del presidente Macron. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In Francia 675 persone sono state denunciate e 549 sottoposte a custodia cautelare nella giornata di mobilitazione del 10 settembre. Pioggia di lacrimogeni e dappertutto un enorme impiego di droni della polizia. https://osservatoriorepressione.info/francia-do - X Vai su X
In Francia sono già stati registrati degli arresti in relazione alle prime fasi della mobilitazione nazionale 'Bloquons Tout', 'Blocchiamo tutto'. Al momento sono 105 le persone arrestate. A Parigi, interventi della polizia con lancio di lacrimogeni davanti ad alcuni - facebook.com Vai su Facebook
