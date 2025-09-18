Francia in rivolta guerriglia a Parigi Black bloc all’assalto degli agenti | 128 fermati video

Francia in rivolta per lo sciopero generale contro la Finanziaria. Ribellione massiccia, oltre 500mila manifestanti. contro monsieur le président Emmanuel Macron e il premier incaricato Sébastien Lecornu. Scene di guerriglia a Parigi e a Lione durante i cortei. In tutto il paese un giovedì di scioperi e proteste, per la seconda volta in otto giorni, all’interno di un clima di esasperazione generale per l’instabilità politica e economica, a pochi giorni dalla nomina, da parte dell’Eliseo del neo premier. Un afflusso di partecipanti ben superiore alla mobilitazione, meno strutturata, del 10 settembre (circa 200. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francia in rivolta, guerriglia a Parigi. Black bloc all’assalto degli agenti: 128 fermati (video)

In questa notizia si parla di: francia - rivolta

Francia in rivolta contro i resort ‘vietati ai bambini’, governo lancia crociata anti-discriminazione: “Non fanno parte della nostra cultura”

Caos in Francia, scoppia la rivolta anti-immigrati: nove teste di maiale davanti alle moschee con la scritta “Macron”

Francia in rivolta, centomila in piazza: Macron nel “bunker”, Lecornu già all’angolo (prima dell’insediamento)

La rivolta in Francia “Fuori Macron!” Stavolta il sindacato sta con i manifestanti L’intervento di Mélenchon sull’Unità - X Vai su X

Quando si parla di gargoyle, si pensa subito a Notre-Dame e alla Francia. Oggi invece si va in Germania, nella cattedrale di Friburgo in Brisgovia. Qui c’è un gargoyle molto particolare: è scolpito nell’atto di defecare. La domanda è semplice: perché mettere un - facebook.com Vai su Facebook

Francia in rivolta, guerriglia a Parigi. Black bloc all’assalto degli agenti: 128 fermati (video); Francia, scioperi e cortei contro la Manovra. Licei chiusi e trasporti in tilt. FOTO; Francia: guerriglia a Parigi durante la protesta contro la finanziaria, 128 arresti.

Parigi, guerriglia a place de la Nation. Scontri tra black bloc e polizia a fine corteo - Sono scene di guerriglia quelle cui si è assistito a place de la Nation alla fine del pacifico corteo che si è svolto oggi a Parigi contro il nuovo governo. Lo riporta tg.la7.it

Parigi, scontri alla manifestazione contro i piani di austerity: fermate 181 persone, feriti 11 poliziotti - Al termine del corteo che si è svolto oggi per protestare contro le politiche di austerity che anche il nuovo governo sarà costretto a proporre, gruppi ... Da msn.com