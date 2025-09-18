Francia in piazza contro la manovra | Siamo un milione

Il sindacato esulta, Mélenchon si congratula e Lecornu assicura: quello che i manifestanti chiedono "è al centro delle consultazioni con sindacati e partiti". "Siamo più di un milione in piazza", hanno detto gli organizzatori proclamando vinta la scommessa della vigilia. Per il governo invece sono stati "oltre 500.000 i manifestanti". E il primo ministro, con un inatteso e inconsueto comunicato post cortei, ha assicurato di essere concentrato sui temi portati in piazza annunciando nuove consultazioni con i sindacati nei prossimi giorni. Bruno Retailleau, ministro dell'Interno, ha proclamato con soddisfazione: "La Francia non è stata bloccata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia in piazza contro la manovra: "Siamo un milione"

Francia in piazza contro la manovra, 'siamo un milione' - Soltanto qualche incidente ha macchiato la giornata di mobilitazione contro "il rigore della finanziaria", con Emmanuel Macron e "i ricchi" nel mirino di slogan e ... Secondo ansa.it

Proteste contro la manovra, la Francia scende in piazza: "Siamo un milione" - È stato un “giovedì nero” in Francia, per le proteste di piazza contro la manovra, la stessa che ha portato alla caduta del premier François Bayrou. Segnala europa.today.it