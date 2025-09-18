Francia in piazza contro la manovra | Siamo un milione

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato esulta, Mélenchon si congratula e Lecornu assicura: quello che i manifestanti chiedono "è al centro delle consultazioni con sindacati e partiti". "Siamo più di un milione in piazza", hanno detto gli organizzatori proclamando vinta la scommessa della vigilia. Per il governo invece sono stati "oltre 500.000 i manifestanti". E il primo ministro, con un inatteso e inconsueto comunicato post cortei, ha assicurato di essere concentrato sui temi portati in piazza annunciando nuove consultazioni con i sindacati nei prossimi giorni. Bruno Retailleau, ministro dell'Interno, ha proclamato con soddisfazione: "La Francia non è stata bloccata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

francia in piazza contro la manovra siamo un milione

© Tgcom24.mediaset.it - Francia in piazza contro la manovra: "Siamo un milione"

In questa notizia si parla di: francia - piazza

Donnarumma piazza su Instagram la torta “Numero 1” e in Francia si scatenano con le interpretazioni

Movimento 10 settembre: dopo i gilet gialli la Francia teme una nuova stagione di scontri di piazza

La Francia è una polveriera: Bayrou lo sa. Macron pure. E la piazza si scalda: “Blocchiamo tutto”

Francia in piazza contro la manovra, 'siamo un milione'; Proteste contro la manovra, la Francia scende in piazza: Siamo un milione; La Francia in piazza nella giornata di sciopero contro la manovra.

francia piazza contro manovraFrancia in piazza contro la manovra, 'siamo un milione' - Soltanto qualche incidente ha macchiato la giornata di mobilitazione contro "il rigore della finanziaria", con Emmanuel Macron e "i ricchi" nel mirino di slogan e ... Secondo ansa.it

Proteste contro la manovra, la Francia scende in piazza: "Siamo un milione" - È stato un “giovedì nero” in Francia, per le proteste di piazza contro la manovra, la stessa che ha portato alla caduta del premier François Bayrou. Segnala europa.today.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Piazza Contro Manovra