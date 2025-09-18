Francia ferrovieri in sciopero fanno incursione al Ministero dell' Economia
Ferrovieri in sciopero, armati di razzi, hanno fatto una breve incursione nella sede del Ministero dell’Economia a Parigi, lasciando scie di fumo nell’aria prima che le guardie di sicurezza li accompagnassero fuori. I manifestanti stanno mettendo in ginocchio la Francia con scioperi dei trasporti, cortei e blocchi stradali, prendendo di mira la metropolitana di Parigi e altri settori. L’azione si oppone ai piani del presidente Emmanuel Macron di tagliare i finanziamenti ai servizi pubblici. Proteste si sono svolte a Parigi e altrove, e manifestazioni sono state pianificate in tutto il Paese. Circa 13mila persone hanno partecipato al corteo a Marsiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In quasi tutta l'Europa il tradizionale trasporto ferroviario a carri singoli appare in crisi. Ma c'è un'eccezione: la Francia, che vuole rilanciarlo.
Francia: dispiegati più 80.000 membri delle Forze dell'ordine tra polizia e gendarmeria. Ci sono circa 50% dei voli cancellati tra Nizza e Corsica e il traffico aereo è parzialmente disturbato sul resto del paese. Il sindacato CGT segnala 715 scioperi tra privato e
Sciopero dei ferrovieri, secondo giorno di disagi - A causa dello sciopero del personale delle ferrovie francesi Sncf, ancora oggi si verificheranno alcuni disagi anche sulla rete ferroviaria italiana. Scrive ilsecoloxix.it