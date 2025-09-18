Francia altra giornata di proteste | già decine di arresti

Altra giornata di scioperi, blocchi e manifestazioni di protesta in Francia contro i tagli previsti nella finanziaria 2026. In totale, sono attesi 900 mila manifestanti in tutto il Paese, un numero largamente superiore ai 190 mila di una settimana fa per la manifestazione ‘Bloquons tout’. Scuole e trasporti in tilt, vista l’alta adesione alla mobilitazione. Sono 250 i cortei previsti in tutta la Francia nel corso del pomeriggio e già ci sono stati momenti di tensione. Come a Marsiglia, dove la polizia ha disperso i manifestanti con i gas lacrimogeni che hanno bloccato la fabbrica di armi dell’azienda francese Eurolinks. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Francia, altra giornata di proteste: già decine di arresti

