Francia | 800mila persone parteciperanno a manifestazioni contro tagli al bilancio
Parigi, 18 set. (Adnkronos) - La Francia si prepara a uno dei più grandi scioperi degli ultimi anni, mentre i sindacati si uniscono per fare pressione sul nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu, affinché riconsideri i tagli al bilancio e agisca su salari, pensioni e servizi pubblici. Secondo la polizia, oggi circa 800.000 persone scenderanno in piazza in tutto il Paese per manifestare, con ripercussioni anche su scuole, treni e trasporti aerei. Saranno schierati complessivamente 80.000 agenti di polizia. Si prevede che sarà la giornata di manifestazioni più numerosa dal 2023, quando un gran numero di persone scese in piazza per protestare contro l'uso del potere esecutivo per far passare l'aumento dell'età pensionabile francese a 64 anni da parte di Emmanuel Macron, senza un voto in parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: francia - 800mila
Il cortometraggio “La seconda venuta di Cristo” ha totalizzato quasi 800mila visualizzazioni in meno di due mesi, mentre il corto dedicato ai “sei cattivi più malvagi della Bibbia” ne conta 14mila in tre settimane. Generati con un'ampia gamma di strumenti di intel - facebook.com Vai su Facebook
Attacco alla rete Tgv in Francia, treni paralizzati nel giorno delle Olimpiadi. Allarme bomba al Media Center…; I MILLE VOLTI DEGLI ALGERINI DI FRANCIA.
Francia: 800mila persone parteciperanno a manifestazioni contro tagli al bilancio - La Francia si prepara a uno dei più grandi scioperi degli ultimi anni, mentre i sindacati si uniscono per fare ... Come scrive iltempo.it
Francia, proteste di "Blocchiamo tutto": scontri a Parigi, 473 persone fermate - Nel Paese alle prese con una crisi di governo dalle prime ore del mattino si sono tenute diverse manifestazioni, tutte unite da sentimenti anti- Scrive tg24.sky.it