Francesco Pernici | Orgoglioso della mia stagione in futuro voglio correre con i migliori al mondo

Francesco Pernici sfiora una duplice impresa ma esce a testa altissima dai Campionati Mondiali 2025 di atletica al termine di una stagione che lo ha proiettato in un’altra dimensione. Il 22enne bresciano ha disputato una semifinale estremamente coraggiosa e all’attacco sotto la pioggia allo stadio Nazionale di Tokyo, arrivando a soli quattro centesimi dal ripescaggio per la finale iridata degli 800 metri e stabilendo il nuovo primato personale con un favoloso 1:43.84. “ Sono veramente orgoglioso di quello che è stato il mio percorso quest’anno. È stata una stagione molto lunga, ho corso tante gare ed essermi presentato a questo Mondiale, in un palcoscenico così spaventoso, con un livello così stratosferico, è davvero un motivo d’orgoglio per me e per il mio allenatore che ha lavorato duramente insieme a me “, le prime dichiarazioni a caldo dell’allievo di Dalmazio Bersini ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it

