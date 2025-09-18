Francesco Pernici accarezza la finale degli 800 ai Mondiali e il record italiano Che grinta sull’acqua
Francesco Pernici ha accarezzato la qualificazione alla finale degli 800 metri ai Mondiali 2025 di atletica. Il talentuoso azzurro ha corso da grande protagonista sulla pista di Tokyo, non tirandosi mai indietro e mettendosi in bella mostra con tutta la propria cattiveria agonistica. Nel corso del primo giro si è lasciato dietro l’irlandese Cian McPhillips con la forza, salendo in prima posizione alla curva su una pista bagnata. Il 22enne bresciano ha intensificato il ritmo ed è rimasto nelle posizioni di vertice al suono della campana. Tutta la sua personalità si è vista nello spalla a spalla con il keniano Kelvin Kimtai Loti, poi sul rettilineo conclusivo ha stretto i denti: il già citato McPhillips (1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: francesco - pernici
Francesco Pernici senza paura! Spaventa Attaoui ed è magico secondo agli Europei a squadre
Atletica, Francesco Pernici vince a Nancy! Sorpassi a raffica e personale sugli 800, Scotti solido
Atletica, Francesco Pernici cede sul rettilineo da favorito. Giovanni Lazzaro bronzo agli Europei U23
Ieri nel giro di poche ore, due figli di Niardo sono saliti alle cronache mondiali . Prima Francesco Pernici che supera brillantemente il turno negli 800 ai #WorldAthleticsChamps di Tokyo. E poi Luca di Niardo che diventa campione alla Ruota dello zio Gerry. I - X Vai su X
Negli 800 mt bravissimo Francesco Pernici che arriva secondo nella quinta batteria con 1'45"11 dopo una splendida rimonta nel rettilineo finale ed accede alle semifinali. Restano fuori Giovanni Lazzaro (ottavo nella prima batteria con 1'47" netto, lontano dalle - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: Fabbri vince il derby con Weir! Dosso vicina al personale, Dallavalle stupisce.
Mondiali di atletica, Pernici quarto nella semifinale degli 800 metri - Al camuno non basta il primato personale (1’43’’84): il sogno del mezzofondista si ferma a un passo dalla finale ... Come scrive giornaledibrescia.it
Atletica, Francesco Pernici: “Darò cuore e gambe per cercare di centrare la finale” - Con il secondo posto in 1'45"11 nella quinta delle sette batterie degli 800 metri piani maschili, l'azzurro Francesco Pernici centra l'accesso diretto ... Scrive oasport.it