Francesco Pernici accarezza la finale degli 800 ai Mondiali e il record italiano Che grinta sull’acqua

Francesco Pernici ha accarezzato la qualificazione alla finale degli 800 metri ai Mondiali 2025 di atletica. Il talentuoso azzurro ha corso da grande protagonista sulla pista di Tokyo, non tirandosi mai indietro e mettendosi in bella mostra con tutta la propria cattiveria agonistica. Nel corso del primo giro si è lasciato dietro l’irlandese Cian McPhillips con la forza, salendo in prima posizione alla curva su una pista bagnata. Il 22enne bresciano ha intensificato il ritmo ed è rimasto nelle posizioni di vertice al suono della campana. Tutta la sua personalità si è vista nello spalla a spalla con il keniano Kelvin Kimtai Loti, poi sul rettilineo conclusivo ha stretto i denti: il già citato McPhillips (1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it

