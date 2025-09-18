Francesca Bellettini nuova presidente e CEO di Gucci | la manager italiana alla guida della maison

Il gruppo Kering ha annunciato la nomina di Francesca Bellettini come nuova presidente e CEO di Gucci, maison simbolo del lusso italiano e brand più importante del portafoglio del colosso francese. La manager, già alla guida di Saint Laurent e Deputy CEO di Kering, riporterà direttamente a Luca de Meo, nuovo CEO del gruppo.

Francesca Bellettini dice sì alla proposta di Kering: è il nuovo Ceo di Gucci

Francesca Bellettini è la nuova presidente e ceo di Gucci

Gucci, Francesca Bellettini è la nuova presidente e Ceo

