Francesca Albanese l’attacco del parlamentare belga | Sostieni Hamas

(Adnkronos) – "Lei sostiene Hamas". E' il durissimo attacco di Sam van Rooy, parlamentare belga, a Francesca Albanese. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è in collegamento con il parlamento belga, come mostra il video pubblicato da van Rooy sul proprio profilo X. Il parlamentare è un deputato del partito populista Vlaams . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”

La Bocconi ospita Francesca Albanese: “Mente straordinaria”

Francesca Albanese a The Big Interview: “Indago su Israele perché è il paese occupante"

.@paolomieli: "Mi sembra una bizzarria avere un confronto tra Eyal Mizrahi e come rappresentati pro-Pal Iacchetti e Mauro Corona, avrei capito se avessero invitato Francesca Albanese. Io non sono ipocrita, capisco che si cercano gli ascolti, però così si scen - X Vai su X

L'invasione da terra a Gaza city, le sanzioni a Francesca Albanese e le altre notizie su #iononmirassegno: 00:01:01 - L'invasione di Gaza City e le sanzioni a Francesca Albanese 00:08:01 - L'uccisione di Charlie Kirk e i suoi effetti 00:17:30 - Il calo dei rifiuti - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Albanese in Parlamento: «Se non fermiamo Israele, questa sarà la fase finale della cancellazione del popolo palestinese» - La Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese è a Roma per presentare, alla Camera e in Senato, il suo ultimo rapporto sulla situazione in Palestina. Segnala ilmessaggero.it

Chi è Francesca Albanese, la relatrice ONU sanzionata dagli Stati Uniti - Giurista italiana e relatrice ONU sui Territori palestinesi, Francesca Albanese è stata sanzionata dagli Stati Uniti per le sue accuse a Israele. Secondo alfemminile.com