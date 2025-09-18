francesca albanese attacca palazzo chigi e fa infuriare lo studio su gaza

“Il governo italiano sta violando patentemente e palesemente il diritto internazionale” Francesca Albanese attacca Palazzo Chigi, Arianna Meloni e l'Italia su Gaza e sui rapporti con Israele. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati in una video intervista per Realpolitik, il talk show di Tommaso Labate su Rete 4, parla del governo italiano e fa arrabbiare e non poco gli ospiti in studio. “Questo governo sta proprio violando patentemente e palesemente il diritto internazionale. Gli obblighi nei confronti del territorio palestinese occupato sono chiari, non sono mai stati così ovvi ed espliciti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

