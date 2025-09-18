Frah Quintale annincia il singolo Lunedì blu nell’album feat con Joan Thiele e Colapesce

Spettacolo.eu | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frah Quintale annincia il singolo Lunedì blu che anticipa l’album Amor Proprio, di cui è stata appena svelata la tracklist e i featuring. Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, annuncia oggi il suo nuovo singolo Lunedì blu, fuori ovunque domani 19 settembre per UndamentoWarner Music Italia. Il brano arriva a pochi giorni dall’annuncio del nuovo album Amor Proprio in uscita il 10 ottobre, di cui è stata appena svelata la tracklist e i featuring e disponibile in pre-order. Lunedì blu rappresenta il momento in cui si fanno i conti con i cambiamenti della propria vita, tra domande senza risposta e il desiderio di trovare uno spazio eterno in cui i propri ricordi rimangano immutati. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

frah quintale annincia il singolo luned236 blu nell8217album feat con joan thiele e colapesce

© Spettacolo.eu - Frah Quintale annincia il singolo Lunedì blu, nell’album feat con Joan Thiele e Colapesce

In questa notizia si parla di: frah - quintale

Frah Quintale annuncia il suo nuovo album Amor Proprio

Frah Quintale, il nuovo album ‘Amor Proprio’ fuori il 10 ottobre

FRAH QUINTALE: IL NUOVO SINGOLO LUNEDÌ BLU FUORI DOMANI 19 SETTEMBRE / SVELATA LA TRACKLIST DELL'ALBUM AMOR PROPRIO; Frah Quintale annuncia il nuovo singolo Lampo; Frah Quintale torna con il singolo “Lampo” e il tour PALAZZETTI’26.

frah quintale annincia singoloFrah Quintale annuncia il suo nuovo album “Amor Proprio” - (askanews) – Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, annuncia oggi il suo nuovo album “Amor Proprio”, fuori ovunque il 10 otto ... Come scrive itacanotizie.it

frah quintale annincia singoloFrah Quintale lancia “Amor Proprio”: il nuovo album - In un panorama musicale in evoluzione, emerge Frah Quintale che ci invita a una riflessione profonda sul concetto di autoaccettazione. notiziemusica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Frah Quintale Annincia Singolo