Frah Quintale annincia il singolo Lunedì blu nell’album feat con Joan Thiele e Colapesce

Frah Quintale annincia il singolo Lunedì blu che anticipa l’album Amor Proprio, di cui è stata appena svelata la tracklist e i featuring. Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, annuncia oggi il suo nuovo singolo Lunedì blu, fuori ovunque domani 19 settembre per UndamentoWarner Music Italia. Il brano arriva a pochi giorni dall’annuncio del nuovo album Amor Proprio in uscita il 10 ottobre, di cui è stata appena svelata la tracklist e i featuring e disponibile in pre-order. Lunedì blu rappresenta il momento in cui si fanno i conti con i cambiamenti della propria vita, tra domande senza risposta e il desiderio di trovare uno spazio eterno in cui i propri ricordi rimangano immutati. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

