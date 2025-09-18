Fra trincee e guerra futuristica Kramatorsk si prepara all’assedio

La fortezza Kramatorsk si prepara ed è uno spettacolo novecentesco e fantascientifico insieme. I soldati, colli cotti dal sole e magliette verdi sudate, stendono chilometri di filo spinato davanti a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

trincee guerra futuristica kramatorsk«Qui è peggio che mai». È una trincea la strada che va a Kramatorsk - Irina ci racconta che è da due giorni che non esce, la casa sicura in cui si trova con la sua squadra è a ridosso del fronte est, ... Secondo ilmanifesto.it

La guerra in Ucraina è appesa alle ultime trincee del Donbass - La porzione di territorio ancora in mano alle truppe di Kiev si è ridotta fino a creare una grande sacca intorno alle ultime roccaforti ... Secondo ilmanifesto.it

