Fotografo trovato morto a Milano Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni Si indaga per omicidio

Periodicodaily.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' giallo a Milano sulla morte di Maurizio Rebuzzini. Il fotografo di 74 anni è deceduto ieri sera all'ospedale Fatebenefratelli di Milano con ecchimosi sospette su tutto il corpo. A trovarlo nel suo studio nel cortile interno di uno stabile di via Zuretti all'angolo con viale Lunigiana è stato il figlio di 44 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fotografo - trovato

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: tracce di sangue e segni di strangolamento

Maurizio Rebuzzini, fotografo e ex docente universitario, trovato morto con segni di strangolamento: sospetto omicidio

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: morto in ospedale. Segni di strangolamento

Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio; Milano, morto il fotografo Maurizio Rebuzzini: si indaga per omicidio; Fotografo trovato morto nel suo studio a Milano, la vittima è Maurizio Rebuzzini. Si indaga per omicidio.

fotografo trovato morto milanoFotografo morto in ospedale a Milano, si indaga per omicidio - Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni, è stato trovato dal figlio in fin di vita sul ballatoio di casa. ansa.it scrive

fotografo trovato morto milanoIl fotografo Maurizio Rebuzzini morto a Milano. "Segni di strangolamento, si indaga per omicidio" - Ritrovato dal figlio ieri sera intorno alle 20 in fin di vita, sul ballatoio del suo appartamento in via Zuretti, zona Stazione centrale ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fotografo Trovato Morto Milano