Fotografo trovato morto a Milano Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni Si indaga per omicidio

(Adnkronos) – E' giallo a Milano sulla morte di Maurizio Rebuzzini. Il fotografo di 74 anni è deceduto ieri sera all'ospedale Fatebenefratelli di Milano con ecchimosi sospette su tutto il corpo. A trovarlo nel suo studio nel cortile interno di uno stabile di via Zuretti all'angolo con viale Lunigiana è stato il figlio di 44 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com