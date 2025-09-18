Indaga la Squadra mobile sulla morte sospetta di 74enne italiano portato in arresto cardiaco all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è deceduto poco dopo. Sul suo collo i medici hanno notato delle ecchimosi e hanno quindi allertato la polizia, intervenuta verso le 20. Il sospetto è che l’anziano, trovato in arresto cardiaco dal figlio in via Zuretti, in zona Melchiorre Gioia, dove lavorava, sia stato strangolato. Maurizio Rebuzzini è stato trovato ieri sera in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in cui lavorava. FOTO DI ARCHIVIO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fotografo muore in ospedale a Milano dopo arresto cardiaco, indagini per omicidio