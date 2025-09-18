Tempo di lettura: 2 minuti La 16ª tappa della Carovana delle Acli “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace “ in Irpinia: dal comune di Atripalda ed è arrivato a Borgo Ferrovia, quartiere di Avellino che porta ancora i segni della vicenda Isochimica (tra il 1983 e il 1990 circa 400 operai, quasi tutti giovanissimi, tolsero l’isolante da 1.740 vagoni e 499 locomotori per conto delle Ferrovie dello Stato. “Trattarono” oltre 2,2 milioni di chili di minerale, la cui pericolosità era già riconosciuta dalla Comunità Europea, anche a mani nude. Il bilancio ad oggi è di 35 morti e più di 230 malati) ma che resta vivo grazie alla forza della comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

FOTO/ Arriva la carovana: la pace va coltivata ogni giorno