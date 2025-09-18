Fossati, un avvio complicato. Preside e collaboratori in trincea per pulire le aule degli studenti.

I guanti di gomma per pulire nelle classi che non sono pronte ad accogliere i ragazzi e le ragazze, a poche ore dall’inizio dell’anno scolastico, l’ha infilati, senza problemi, anche la preside. È successo all’istituto Fossati-Da Passano, che ha iniziato il suo percorso veramente in salita. I fatti risalgono a domenica, giorno precedente all’avvio delle lezioni, quando la dirigente scolastica Immacolata Devincenzis (fresca di assegnazione, arrivata dall’Einaudi-Chiodo), dopo un sopralluogo si è affrettata a chiamare i collaboratori scolastici per formare un gruppo e procedere così ad una pulizia accurata di quei locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

