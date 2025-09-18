Fossacesia aderisce a Puliamo il mondo | in diretta su Rai 1 con il progetto Infinita Bellezza e la runner Ivana Di Martino

Chietitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via a Fossacesia la 33esima edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente, la storica campagna di volontariato ambientale, in programma da venerdì 19 settembre a domenica 21 in tutta Italia. A Fossacesia l’iniziativa si svolgerà in collaborazione con il Comune e con il progettoInfinita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Fossacesia aderisce a "Puliamo il mondo": in diretta su Rai 1 con il progetto “Infinita Bellezza” e la runner Ivana Di Martino - L’appuntamento è per venerdì, nella Via Verde della Costa dei Trabocchi, davanti alla vecchia stazione ferroviaria, con collegamento in diretta su Rai 1 durante la trasmissione Unomattina ... Da chietitoday.it

