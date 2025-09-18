Forze di rapido intervento per combattere nei Paesi baltici | così la Germania studia la guerra con la Russia
Come potrebbe avvenire una guerra di terra coinvolgente la Russia e i Paesi dell’Europa orientale nei prossimi anni? La Germania si sta interrogando e, a margine del piano di riarmo da 355 miliardi di euro spalmati sui 15 anni prossimi venturi, sta evolvendo una nuova struttura delle sue forze armate in grado di garantire una diversa flessibilità operativa per adattarsi ai mutati scenari militari a Est. Il dibattito sulle “Forze Medie”. Il dibattito attivo in Germania è sulle cosiddette “Forze Medie”, che come nota National Interest ” hanno lo scopo di colmare il divario tra le forze leggere e altamente mobili e le unità di carri armati pesanti”, sfruttando capacità di elevata motorizzazione, solidi armamenti ed elasticità per essere impegnate come prima linea in grado di arginare un’offensiva russa. 🔗 Leggi su It.insideover.com
