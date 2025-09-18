Il 4 e 5 ottobre ritorna, alla sua decima edizione, il “Forum del giornalismo musicale’ diretto da Enrico Deregibus, in programma come sempre nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti (che si terrà a Faenza dal 3 al 5 ottobre). L’evento è come sempre aperto a proposte o suggerimenti, basta inviare una mail a: [email protected]. Il programma completo della prima giornata è in via di definizione. Momento importante sarà la consegna del Premio Michele Manzotti, riconoscimento per giornalisti o critici musicali creato in ricordo del giornalista della Nazione scomparso prematuramente nel 2022 e presente al Forum sin dalla prima edizione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - ‘Forum del giornalismo musicale’: a Ezio Guaitamacchi il ‘Premio Michele Manzotti’