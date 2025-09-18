Fortezza Medicea da sballo Oltre 40mila visitatori all’anno e si punta ad alzare l’asticella

Poggibonsi e la sua amministrazione comunale alzano l’asticella nella valorizzazione della Fortezza Medicea, con oltre 40 mila visitatori allanno uno dei monumenti con più appeal del territorio. Da lunedì sarà la Fondazione Elsa, già coinvolta nella gestione del Cassero, a garantire aperture e chiusure. Fondazione Elsa riceve il testimone dalla Pro Loco e dai sui preziosi volontari, che hanno prestato. la loro opera con entusiasmo e dedizione. In arrivo importanti novità per il fortilizio fatto erigere dal Magnifico, tutte con unico obiettivo: promuovere e rendere ancora più attrattivi Cassero e Fortezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

