Fortezza Medicea da sballo Oltre 40mila visitatori all’anno e si punta ad alzare l’asticella
Poggibonsi e la sua amministrazione comunale alzano l'asticella nella valorizzazione della Fortezza Medicea, con oltre 40 mila visitatori all'anno uno dei monumenti con più appeal del territorio. Da lunedì sarà la Fondazione Elsa, già coinvolta nella gestione del Cassero, a garantire aperture e chiusure. Fondazione Elsa riceve il testimone dalla Pro Loco e dai sui preziosi volontari, che hanno prestato. la loro opera con entusiasmo e dedizione. In arrivo importanti novità per il fortilizio fatto erigere dal Magnifico, tutte con unico obiettivo: promuovere e rendere ancora più attrattivi Cassero e Fortezza.
Si terrà questa domenica in Fortezza il contest di break dance più atteso di Siena: Storm the Fortress. Organizzato da Maurizio Virgo, in arte BBoy Mizio, sarà un vero e proprio contest
La Classica del Nord più a Sud d'Europa torna domenica . La partenza è prevista dalla Fortezza Medicea e l'arco d'arrivo è posto nella splendida cornice di Piazza del Campo a #siena! #stradebianche
Etichetta Italia, nuova vita per la Fortezza Medicea - Nuova vita per la Fortezza Medicea a Siena, con l'obiettivo di diventare un polo delle eccellenze enogastronomiche e turistico.