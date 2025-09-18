Forte lite tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli | i motivi e la testimonianza

Stefano De Martino è finito nuovamente al centro dell’attenzione per una presunta lite pubblica con Caroline Tronelli. Il conduttore di punta della Rai sta vivendo un periodo complesso sia sul piano professionale che personale. Tra la crisi di ascolti di “Affari Tuoi” e la diffusione di video privati hackerati, ora emergono nuove indiscrezioni. E non mancano nemmeno le voci di un presunto riavvicinamento a Belen Rodriguez. Affari Tuoi battuto da La Ruota della Fortuna. Inaspettatamente, Affari Tuoi, uno dei programmi più seguiti della fascia preserale Rai, sta subendo la concorrenza agguerrita di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Forte lite tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: i motivi e la testimonianza

In questa notizia si parla di: forte - lite

Lite dietro le quinte di Mediaset: tensione forte tra i protagonisti

Lo strattone di Tajani alla Bce: «Euro troppo forte, serve un’azione shock di Lagarde». E sulle banche è lite con Giorgetti – Il video

Gli serve "man forte" nella lite, il fratello arriva armato

LITIGANO TRA FRATELLI E FRANTUMANO LE AUTO Momenti di forte tensione questo pomeriggio in via Cagliari a Bolzano, dove numerosi cittadini hanno segnalato al 112 una #lite particolarmente violenta tra due fratelli. Sul posto sono intervenute le volant - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus, #Comolli: "Obiettivi raggiunti, siamo più forti. Lite con il #Psg? Una bugia" - X Vai su X

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite furiosa: lei lo lascia da solo al ristorante!; Lite tra Belen e Cecilia, la reazione di Stefano De Martino: Si è allontanato bruscamente; «Stefano De Martino è stato richiamato in anticipo dalle vacanze per lavorare ad Affari tuoi. C'è forte nervosismo».

Forte lite tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli in un ristorante di Roma - Ecco la presunta forte discussione scoppiata tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli in un noto ristorante di Roma Nord ... Si legge su tuttosulgossip.it

Stefano De Martino, lite pubblica con la compagna Caroline: i motivi - Lite in pubblico tra Stefano De Martino e la compagna Caroline: ecco cos'è successo, le foto e i dettagli precisi. Lo riporta blogtivvu.com