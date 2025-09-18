Forte commozione in duomo per l' ultimo saluto a Emanuele Di Rocco

Più di 300 persone oggi pomeriggio, giovedì 18 settembre, si sono riunite nella cattedrale di Arezzo per porgere l'ultimo saluto a Emanuele Di Rocco. Il ristoratore 50enne, titolare del noto locale “Passaparola” in viale Michelangelo, ha perso tragicamente la vita a seguito delle gravi ferite. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

