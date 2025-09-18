Formula Legends Recensione | il tributo definitivo alla storia delle corse

Formula Legends non è un semplice gioco di corse, ma un progetto ambizioso che trasforma la passione per la Formula racing in un viaggio interattivo attraverso decenni di motori, piloti e circuiti leggendari. Alla guida di 16 monoposto iconiche, ciascuna disponibile in 7 livree differenti per un totale di 112 varianti, il giocatore si trova immerso in un’esperienza che mescola fedeltà storica, spettacolo e innovazione. Le vetture sono riprodotte con estrema cura non solo nell’aspetto visivo, ma soprattutto nelle sensazioni di guida: i freni meno reattivi delle macchine anni ’60, le sospensioni rigide e aggressive degli anni ’80, fino alla precisione chirurgica delle monoposto moderne, dove elettronica e aerodinamica diventano protagoniste. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

