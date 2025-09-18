Formazione Professionale in Sicilia | Chinnici PD chiede un cambio di passo

Palermo, 18 settembre 2025. Secondo l'onorevole Valentina Chinnici (PD Sicilia), la procedura dei click day per l'accesso ai fondi della Formazione Professionale rimane inadeguata e casuale, nata come soluzione emergenziale per aprire il sistema a più enti, ma incapace di garantire il vero obiettivo: il diritto dei giovani a percorsi formativi di qualità. Chinnici, vice presidente della V Commissione Cultura e vice segretaria regionale del Partito Democratico, ha commentato così l'audizione in Commissione dell'assessore Turano e dei vertici di Sicilia Digitale, convocata – dopo il crash della piattaforma – a seguito di una sua interrogazione.

