Forlì ospita il futuro della chirurgia ortopedica | medici e fisioterapisti a confronto sulle nuove tecnologie

Forlitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro dell’ortopedia passa sempre più attraverso la tecnologia. Robot chirurgici, realtà aumentata, intelligenza artificiale e protocolli innovativi di recupero post-operatorio stanno cambiando in profondità il modo di curare i pazienti. Per fare il punto su queste novità e condividerne le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

