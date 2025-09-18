Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la serie turca che racconta la storia delle sorelle Zeynep e Yildiz. Nell' episodio di venerdì 19 settembre Zeynep annuncerà a tutti di aver ricevuto la proposta di matrimonio, mentre Yildiz riuscirà a far riassumere Aysel. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. Dov'eravamo rimasti Ender ha voluto mostrarsi in pubblico accanto ad Alihan come moglie e marito, arrivando a coinvolgere i fotografi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Forbidden Fruit, anticipazioni 19 settembre: Halit riassume Aysel, Zeynep annuncia il matrimonio