Nuovo appuntamento oggi – giovedì 18 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zeynep è immersa nei preparativi per la festa a sorpresa che ha organizzato per Alihan, un evento speciale durante il quale intende accettare la sua proposta di matrimonio davanti ai loro cari. Nel frattempo, Alihan è visibilmente inquieto e prova più volte a contattarla, ma Zeynep ignora le sue chiamate per non rovinare l’effetto sorpresa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 38 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 18 settembre in streaming | Video Mediaset