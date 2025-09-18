Fonti | non rafforzata protezione Meloni

20.36 Il livello di protezione della premier Meloni non è stato innalzato, mentre lo è stato quello dei vicepremier Salvini e Tajani. E' quanto è stato precisato da fonti qualificate, al termine di un vertice in Prefettura a Roma. Era stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Tajani, ad annunciare il rafforzamento delle scorte alla premier e ai suoi due vice, dopo l' omicidio dell'attivista Kirk negli Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

