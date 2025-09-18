Fonte di Anna Perenna | apertura straordinaria gratuita

Il 27 settembre sarà possibile vivere un’esperienza unica tra archeologia, storia e mito. Grazie all’iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma, l’archeologo Fabrizio Santi, funzionario della stessa istituzione, guiderà i visitatori alla scoperta della suggestiva Fonte di Anna Perenna, uno dei ritrovamenti più affascinanti degli ultimi decenni. Un viaggio nel cuore dei riti antichi. L’area, riportata alla luce nel 1999 durante uno scavo nel quartiere Parioli, ha svelato i resti di una fontana dedicata ad Anna Perenna, divinità romana legata al ciclo delle stagioni e festeggiata tradizionalmente nel mese di marzo, periodo che segnava l’inizio del Capodanno arcaico, come racconta Ovidio nei Fasti. 🔗 Leggi su Funweek.it