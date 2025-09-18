Fonte di Anna Perenna | apertura straordinaria gratuita
Il 27 settembre sarà possibile vivere un’esperienza unica tra archeologia, storia e mito. Grazie all’iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma, l’archeologo Fabrizio Santi, funzionario della stessa istituzione, guiderà i visitatori alla scoperta della suggestiva Fonte di Anna Perenna, uno dei ritrovamenti più affascinanti degli ultimi decenni. Un viaggio nel cuore dei riti antichi. L’area, riportata alla luce nel 1999 durante uno scavo nel quartiere Parioli, ha svelato i resti di una fontana dedicata ad Anna Perenna, divinità romana legata al ciclo delle stagioni e festeggiata tradizionalmente nel mese di marzo, periodo che segnava l’inizio del Capodanno arcaico, come racconta Ovidio nei Fasti. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: fonte - anna
In diretta dal Festival della musica antica di Utrecht, La Fonte musica diretta da Michele Pasotti nell'Orfeo di Monteverdi, con Mauro Borgioni, Monica Piccinini, Anna Piroli. Alle 21 alla radio e su RaiPlay Sound - facebook.com Vai su Facebook
C’è un tesoro dell’antica Roma sotto piazza Euclide: la fonte di Anna Perenna apre al pubblico; Roma, Piazza Euclide: “Fonte di Anna Perenna” visite straordinarie fino al 30 Novembre 2024; Aperture straordinarie a Roma per siti archeologici e beni culturali.
Fonte di Anna Perenna: apertura straordinaria - La Fonte di Anna Perenna era un luogo di culto dedicato alla dea Anna Perenna, legata al ciclo annuale e alla fertilità, ma anche un luogo di pratiche magiche. Secondo funweek.it
C’è un tesoro dell’antica Roma sotto piazza Euclide: la fonte di Anna Perenna apre al pubblico - La fonte di Anna Perenna (Via Guidobaldo del Monte 4B), sito gestito dalla Soprintendenza Speciale di Roma, è stata rinvenuta nel 1999, durante gli scavi per un parcheggio interrato all’angolo tra ... Segnala roma.repubblica.it