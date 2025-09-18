Fondo promozione cucina italiana all’estero | stanziati 950 mila euro per il Made in Italy

Quifinanza.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La popolarità mondiale della cucina italiana ha generato il fenomeno del cosiddetto “italian sounding”, cioè la diffusione di prodotti e ricette che si spacciano per autenticamente italiani ma che di italiano hanno ben poco. È in questo contesto che si inserisce il Fondo promozione cucina italiana allestero, previsto dalla legge quadro n. 206 del 2023 e disciplinato dal decreto del 16 maggio 2025 del Masaf, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 agosto. Per l’anno 2025, le risorse disponibili ammontano a 950 mila euro, destinate ad attività di promozione e valorizzazione del consumo all’estero dei prodotti nazionali di qualità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

fondo promozione cucina italiana all8217estero stanziati 950 mila euro per il made in italy

© Quifinanza.it - Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy

In questa notizia si parla di: fondo - promozione

Fondo promozione cucina italiana all'estero: l'attività dell'ICE; Fondo per la promozione della cucina italiana all’estero: attuazione; Promozione cucina italiana all'estero: in Gazzetta il Fondo della legge Made in Italy.

Cucina italiana all’estero: stabilite le modalità attuative del Fondo per la promozione - 193 del 21 agosto 2025, il decreto 16 maggio 2025, con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha stabilito le modalità ... Secondo ipsoa.it

"Cucina italiana Unesco? Obiettivo importante ma migliorare promozione". Il monito di Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso - Ma è sulla politica, sul ruolo dei poteri centrali e periferici in relazione alla promozione turistica ed enogastronomica, che il presidente del Gambero Rosso ha soffermato le attenzioni, per ... Da gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Fondo Promozione Cucina Italiana