La popolarità mondiale della cucina italiana ha generato il fenomeno del cosiddetto “italian sounding”, cioè la diffusione di prodotti e ricette che si spacciano per autenticamente italiani ma che di italiano hanno ben poco. È in questo contesto che si inserisce il Fondo promozione cucina italiana all’estero, previsto dalla legge quadro n. 206 del 2023 e disciplinato dal decreto del 16 maggio 2025 del Masaf, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 agosto. Per l’anno 2025, le risorse disponibili ammontano a 950 mila euro, destinate ad attività di promozione e valorizzazione del consumo all’estero dei prodotti nazionali di qualità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy