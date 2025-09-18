Fondo promozione cucina italiana all’estero | stanziati 950 mila euro per il Made in Italy
La popolarità mondiale della cucina italiana ha generato il fenomeno del cosiddetto “italian sounding”, cioè la diffusione di prodotti e ricette che si spacciano per autenticamente italiani ma che di italiano hanno ben poco. È in questo contesto che si inserisce il Fondo promozione cucina italiana all’estero, previsto dalla legge quadro n. 206 del 2023 e disciplinato dal decreto del 16 maggio 2025 del Masaf, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 agosto. Per l’anno 2025, le risorse disponibili ammontano a 950 mila euro, destinate ad attività di promozione e valorizzazione del consumo all’estero dei prodotti nazionali di qualità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: fondo - promozione
Progetto "Turismo" Bando contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di promozione turistica e valorizzazione culturale del territorio delle province di Pistoia e di Prato al fine di incentivare il turismo in tutte le sue declinazioni. Scopri di più https://rebran - facebook.com Vai su Facebook
Fondo promozione cucina italiana all'estero: l'attività dell'ICE; Fondo per la promozione della cucina italiana all’estero: attuazione; Promozione cucina italiana all'estero: in Gazzetta il Fondo della legge Made in Italy.
Cucina italiana all’estero: stabilite le modalità attuative del Fondo per la promozione - 193 del 21 agosto 2025, il decreto 16 maggio 2025, con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha stabilito le modalità ... Secondo ipsoa.it
"Cucina italiana Unesco? Obiettivo importante ma migliorare promozione". Il monito di Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso - Ma è sulla politica, sul ruolo dei poteri centrali e periferici in relazione alla promozione turistica ed enogastronomica, che il presidente del Gambero Rosso ha soffermato le attenzioni, per ... Da gamberorosso.it