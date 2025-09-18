Fondi alle comunità per i minori Dalla Regione ecco 2,6 milioni per salvare le casse dei Comuni

Minori in comunità, arriva il contributo della Regione per i piccoli comuni, una fetta dei 2,6 milioni a disposizione finirà in Martesana. Una voce che rischia di far saltare i conti dei centri sotto i 5mila abitanti. Così, il Pirellone ha optato per l’intervento straordinario. La questione è delicata, riguarda i bambini e i ragazzi allontanati dalla famiglia con provvedimento del giudice e costi a carico deli municipi, l’anno scorso per questa voce in tutte le province sono stati spesi 13 milioni 126mila euro. "Consideriamo strategica la programmazione locale dei servizi e degli interventi sociali – dice Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia – abbiamo voluto garantire continuità a questo contributo molto atteso dai sindaci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

