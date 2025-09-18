Fondazione Vassallo | Vergognosa la mancata costituzione di parte civile da parte del Partito Democratico nel processo Vassallo

Il Presidente Dario Vassallo: “Non possiamo più accettare silenzi e omissioni. La memoria di Angelo Vassallo merita rispetto, non ipocrisia politica”. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata dal Presidente Dario Vassallo, interviene per denunciare la scelta della segreteria nazionale e regionale del Partito Democratico di non costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco pescatore ucciso il 5 settembre 2010. “Una decisione che lascia sgomenti e amareggiati cittadini e sostenitori, e che rappresenta un atto di omissione grave, indegno e politicamente inaccettabile “, sottolinea Dario Vassallo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

