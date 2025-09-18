Fondazione Prada un progetto di Inàrritu 25 anni dopo Amores Perros

Milano, 18 set. (askanews) - Una mostra multisensoriale che intreccia cinema e arti visive il regista Alejandro G. Inàrritu torna in Fondazione Prada a Milano con il progetto "Sueno Perro", realizzato in occasione del venticinquesimo anniversario del suo film d'esordio "Amores Perros" del 2000 con girati inediti che ripercorrono i temi universali di quella pellicola diventata leggendaria. "Volevo creare un'esperienza molto sensoriale e fisica - ha spiegato Inàrritu alla stampa - come ho fatto con Carne y Arena mi piace esplorare in questo tipo dii spazi le possibilità fisiche delle stanze per fare esperienza delle immagini con tutto il proprio corpo, con il movimento.

