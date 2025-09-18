Fondazione Banco di Napoli apre una nuova sede ai Tribunali | Sarà spazio per eventi culturali
La Fondazione Banco di Napoli ha acquisito l'ex sede di Banca Intesa in via dei Tribunali. Lo spazio sarà usato per "promuovere cultura, coesione sociale e sviluppo nel Mezzogiorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'ex Trenord Piuri presidente di Fondazione Banco Alimentare
Terzo Settore, Marco Piuri è il nuovo presidente di Fondazione Banco Alimentare Ets
Marco Piuri è il nuovo presidente di Fondazione Banco Alimentare Ets
22 settembre 2025 Gianluigi Tosto in Iliade di Omero 14 ottobre 2025 Gianluigi Tosto in Odissea di Omero INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI Cortile di Palazzo Ricca Fondazione Banco Napoli Via Tribunali, 213 - facebook.com Vai su Facebook
