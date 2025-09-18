Fondazione Banco di Napoli apre una nuova sede ai Tribunali | Sarà spazio per eventi culturali

18 set 2025

La Fondazione Banco di Napoli ha acquisito l'ex sede di Banca Intesa in via dei Tribunali. Lo spazio sarà usato per "promuovere cultura, coesione sociale e sviluppo nel Mezzogiorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

