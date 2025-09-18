fondazione adolfo pini visite serali gratuite

Si preannuncia caldo l’autunno sul fronte delle esposizioni d’arte (da Leonora Carrington a Man Ray in arrivo) e nel frattempo anche la Fondazione Adolfo Pini riapre le porte e riprende il suo calendario di visite (con ingresso gratuito). Occasione per ammirare la mostra permanente, allestita nella splendida dimora d’arte di Corso Garibaldi 2. “Un lungo e meditato atto d’amore” (il titolo della mostra), curata da Silvia Bolamperti, responsabile del Dipartimento Cultura della Fondazione. L’esposizione attraversa oltre cinquant’anni di attività artistica di Renzo Bongiovanni Radice, pittore e zio del fondatore Adolfo Pini, con una selezione di oltre quaranta opere restaurate, accompagnate da arredi originali, porcellane, tappeti, libri e oggetti della tradizione lombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

