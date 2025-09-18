Follia in cantiere | operai minacciati con un coltello poi ferisce un agente della Locale

Prima ha seminato il panico tra gli operai impegnati nei lavori di recupero dell’ex stabilimento Pietra di via Orzinuovi a Brescia. Poi, in piena furia, ha creato il caos al Comando della Polizia Locale, lanciando oggetti e aggredendo gli agenti. Protagonista della mattinata di follia è un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

