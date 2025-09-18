Follia al parco chi è il 15enne che ha accoltellato un coetaneo mentre giocava | Non si conoscevano Il mistero del movente
Ancora fatti di sangue tra giovanissimi. A Castel San Pietro, in provincia di Bologna, in un parco pubblico molto frequentato in viale delle Terme, un 14enne è stato accoltellato da un. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: follia - parco
#Follia al parco nel #Casertano - L'uomo ha anche colpito violentemente una delle sue vittime Vai su Facebook
Insulta e schiaffeggia due ragazzini al parco: denunciata https://ift.tt/pBgMO5u https://ift.tt/AQ7FS68 - X Vai su X
Follia al parco, chi è il 15enne che ha accoltellato un coetaneo mentre giocava: «Non si conoscevano». Il mistero del movente - A Castel San Pietro, in provincia di Bologna, in un parco pubblico molto frequentato in viale delle Terme, un 14enne è stato accoltellato da ... Come scrive leggo.it