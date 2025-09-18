Follia al parco chi è il 15enne che ha accoltellato un coetaneo mentre giocava | Non si conoscevano Il mistero del movente

18 set 2025

Ancora fatti di sangue tra giovanissimi. A Castel San Pietro, in provincia di Bologna, in un parco pubblico molto frequentato in viale delle Terme, un 14enne è stato accoltellato da un. 🔗 Leggi su Leggo.it

