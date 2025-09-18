Follia al capolinea di Sesto San Giovanni
Pretende di salire su un autobus già partito e al rifiuto dell'autista dà in escandescenza. Circolazione dei mezzi pubblici ferma per quasi un'ora . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Follia al capolinea di Sesto San Giovanni.
