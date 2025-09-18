Follia al capolinea di Sesto San Giovanni

Ilgiorno.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pretende di salire su un autobus già partito e al rifiuto dell'autista  dà in escandescenza. Circolazione dei mezzi pubblici ferma per quasi un'ora  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

follia al capolinea di sesto san giovanni

© Ilgiorno.it - Follia al capolinea di Sesto San Giovanni

In questa notizia si parla di: follia - capolinea

Follia al capolinea di Sesto San Giovanni.

Sesto San Giovanni, tre veicoli a fuoco in via Bandiera: in una delle macchine c’è il cadavere di un uomo - Sesto San Giovanni (Milano), 24 giugno 2025 – Tre auto incendiate, e in una di queste viene rinvenuto dai vigili del fuoco il corpo senza vita di un uomo dall’età imprecisata. Riporta ilgiorno.it

Omicidio Sesto San Giovanni, una raffica di colpi: la vittima uccisa con oltre 20 coltellate - turco, il cui cadavere è stato trovato carbonizzato nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio 2025 nel ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Follia Capolinea Sesto San