Folla in lacrime per Matilda Ferrari l’ultimo addio sulle note di Frozen | Pattinerai libera lassù
Erano centinaia le persone che ieri, mercoledì 17 settembre, hanno salutato per l’ultima volta Matilda Ferrari, la quindicenne morta il 15 settembre travolta da un camion mentre attraversava la strada a Giustino. Il funerale si è tenuto nella chiesa San Vigilio di Pinzolo.Durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: folla - lacrime
