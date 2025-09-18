Foggia prosciolto dalla Corte d' Appello | Inadempimento determinato da causa non imputabile

“Si ritiene provata la capacità soverchiante, stabilizzata e radicalizzata delle condotte mafiose che si sono rivelate idonee ad annullare e comunque assorbire la libertà di autodeterminazione delle vittime Sig. Canonico e del Calcio Foggia 1920”. È in sintesi la motivazione che ha portato le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it