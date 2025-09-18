Fmi Georgieva | lasciar circolare capitali aiuta prospettive crescita

Roma, 18 set. (askanews) – “Viviamo in un mondo di profonda incertezza, con spostamenti tettonici nel commercio internazionale e persistenti tensioni geopolitiche: il tutto può avere un impatto rilevante su crescita economiche e inflazione”. Lo ha affermato la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, aprendo l’evento annuale intitolato all’ex direttore Michel Camdessus. “Anche in un mondo di profondi cambiamenti, i capitali continuano a muoversi tra le frontiere alla ricerca di buoni investimenti e solidi di rendimenti. La storia ci insegna” che l’apertura alla circolazione di capitali “può aiutare a convogliare i risparmi dove sono maggiormente necessari – ha proseguito – migliorando le prospettive di crescita creando al tempo stesso forti incentivi per una gestione prudente delle economie”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it