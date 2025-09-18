Flotilla bufera sul giornalista Saverio Tommasi | Pubblicizzi il tuo nuovo ristorante vai a Gaza o a Ibiza?

Thesocialpost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un post pubblicato sui social ha acceso un’ondata di polemiche che si è diffusa rapidamente tra commenti indignati e critiche aspre. Il protagonista è Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, che attualmente si trova a bordo di una nave della Global Flotilla, diretta verso Gaza con l’obiettivo dichiarato di portare aiuti umanitari. Leggi anche: Global Flotilla, anche quattro parlamentari italiani a bordo. Interviene Schlein Nel suo messaggio, Tommasi ha annunciato con tono entusiasta una nuova iniziativa imprenditoriale: «È partita una nuova, straordinaria sfida: aprire un punto ristoro e food targato Sheep Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

