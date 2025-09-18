Flotilla bufera sul giornalista Saverio Tommasi | Pubblicizzi il tuo nuovo ristorante vai a Gaza o a Ibiza?
Un post pubblicato sui social ha acceso un’ondata di polemiche che si è diffusa rapidamente tra commenti indignati e critiche aspre. Il protagonista è Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, che attualmente si trova a bordo di una nave della Global Flotilla, diretta verso Gaza con l’obiettivo dichiarato di portare aiuti umanitari. Leggi anche: Global Flotilla, anche quattro parlamentari italiani a bordo. Interviene Schlein Nel suo messaggio, Tommasi ha annunciato con tono entusiasta una nuova iniziativa imprenditoriale: «È partita una nuova, straordinaria sfida: aprire un punto ristoro e food targato Sheep Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: flotilla - bufera
La flotilla di Greta Thunberg bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"
La flotilla di Greta nella bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"
Giornalisti esclusi e querela al Tempo, bufera su Flotilla. Cerno: temono la verità su Hamas
La flotilla di #GretaThunberg nella bufera: "Portavoce fotografato con un capo di #Hamas" #gaza - X Vai su X
"Ci riempie di m***": choc sulla Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, bufera sul famoso giornalista: “Ma cosa stai facendo? Che c’entra il ristorante”.
Giornalisti esclusi e querela al Tempo, bufera su Flotilla. Cerno: temono la verità su Hamas - Invece di pensare a muoversi verso Gaza e salvare le vite dei palestinesi, la Flotilla caccia l'inviata de La Stampa Francesca Del Vecchio ... Secondo iltempo.it