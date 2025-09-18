Flash mob in giro per la città per sensibilizzare i cittadini sulle truffe | la curiosa iniziativa di Struffati

Hanno preso il via i flash mob previsti dall’edizione 2025 di “Strùffati. Per non cadere in trappola”, la campagna promossa dal Comune di Ravenna e coordinata da Villaggio Globale cooperativa sociale, in collaborazione con la Polizia Locale, per prevenire truffe e raggiri e informare in modo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

