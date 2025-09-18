Flash mob del Pd a sostegno di Gaza in Piazza Montecitorio | Il governo Meloni deve agire

Flash mob del Partito democratico in Piazza Montecitorio al grido di “Free Palestine”. Attivisti e parlamentari dem hanno manifestato davanti al palazzo della Camera contro il genocidio a Gaza. “Abbiamo chiesto al presidente Meloni di venire in Parlamento a farci capire come l’Italia vuole affrontare la situazione se non vogliono mettere sanzioni, se vogliono trascinare il paese nella vergogna”, ha detto da deputata ed ex presidente della Camera Laura Boldrini. Presenti anche i deputati Rachele Scarpa, Stefano Vaccari, Ubaldo Pagano, Patrizia Prestipino, Nadia Romeo e il senatore Andrea Giorgis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

