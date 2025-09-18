Fiumicino lavori di bonifica della rete gas | le vie coinvolte
Fiumicino, 18 settembre 2025 – Da oggi e fino al 30 settembre, per poter permettere il regolare svolgimento dei l avori di bonifica della rete gas da parte di Italgas, il Comune di Fiumicino informa che sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: – istituzione del senso unico di marcia su Via G. Moccia da Via Valderoa a Via Trincea delle Frasche; – indicazione del senso vietato in ingresso da Via Trincea delle Frasche; – indicazione freccia 45° dx eo sx e lumini per il segnalamento notturno su entrambi i lati del cantiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
